Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полицейские отменят постановление о штрафе в отношении водителя автомобиля, тень которого пересекла сплошную и попала в камеры фотовидеофиксации в Москве. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.

"Фиксация "нарушение ПДД тенью" стала возможной в связи со сбоем в работе комплекса фотовидеофиксации. Постановление в отношении владельца будет отменено", - сказал собеседник агентства, отметив, что столичное УГИБДД внимательно отслеживает информацию, размещенную в СМИ, и обращения граждан и незамедлительно реагирует на выявленные факты.

Ранее на одном из автомобильных интернет-порталов появилась фотография, на которой видно, что водитель автомобиля, не нарушая правила ПДД, движется вместе с основным потоком, при этом тень его машины пересекает сплошную линию. Однако водителю пришел штраф за нарушение правил дорожного движения.