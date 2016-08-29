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Суд признал законным продление ареста экс-главы департамента Минобороны Недобора

Происшествия
29 августа, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
По данным СМИ, Дмитрий Недобор входил в группу коррупционеров из сотрудников военного ведомства и предпринимателей- посредников, требовавших так называемые откаты
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 15 октября бывшему директору департамента аудита госконтрактов Министерства обороны РФ Дмитрию Недобору, обвиняемому в попытке получения взятки. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, жалоба защиты обвиняемого была отклонена судьей.

"Суд постановил решение Савеловского суда от 10 августа оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

10 августа Савеловский суд Москвы продлил на два месяца, а всего на один год, срок ареста Недобору. Следствие обвиняет его по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в особо крупном размере").

По данному делу проходят еще два фигуранта - Геннадий Бауман и Ирина Кузнецова. Они также находятся под стражей, им вменяется ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Попытка посредничества в получении взятки в особо крупном размере").

По данным СМИ, Недобор входил в группу коррупционеров из сотрудников военного ведомства и предпринимателей- посредников, требовавших так называемые откаты. Департамент Минобороны, который он возглавлял, отвечает за порядок и формирование цен на закупки вооружения, военной и специальной техники.

Как сообщили ранее в пресс-службе Минобороны, Недобор, назначенный на должность в январе 2015 года, был отстранен от исполнения своих обязанностей в октябре - сразу после получения информации о его возможной причастности к действиям коррупционного характера.

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