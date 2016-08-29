Экс-глава РФБ Аникеева останется под домашним арестом до 6 октября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы до 6 октября продлил срок домашнего ареста бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Аникеевой меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 6 октября", - сказала представитель суда.

Аникеевой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет заключения. Следствие считает ее причастной к уголовному делу, возбужденному 29 декабря прошлого года, по факту хищения со счетов РФБ нескольких десятков миллионов рублей путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров.