В Москве неизвестный похитил из квартиры около $550 тыс.

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Неизвестный похитил из квартиры неработающей женщины в Москве сейф, в котором было около 550 тыс. долларов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Накануне в 21:20 мск в полицию с сообщением о краже сейфа из квартиры одного из домов на Илимской улицы обратилась потерпевшая. По ее словам, неизвестный похитил сейф, в котором находились доллары на общую сумму свыше 33 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, преступник проник в квартиру, расположенную на 16 этаже, с помощью альпинистского снаряжения с крыши.