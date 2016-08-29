В Японии отменят занятия в школах из-за приближения тайфуна "Лайонрок"

ТОКИО, 29 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японские власти приняли решение отменить во вторник занятия в 920 школах в северо-восточных префектурах Иватэ и Мияги из-за приближения мощного тайфуна "Лайонрок". Об этом сообщило в понедельник агентство Киодо.

По данным Японского метеорологического агентства, в настоящее время тропический шторм находится в Тихом океане к югу от японской столицы. Он движется на север со скоростью 25 км в час и, как ожидается, достигнет северо-восточного побережья страны к утру вторника. Синоптики прогнозируют сильные осадки до 200 мм в час, скорость ветра в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима может превышать 40 метров в секунду.

Из-за приближения тайфуна сотрудники энергетической компании Tokyo Electric Power частично приостановили проведение ликвидационных работ на аварийной АЭС "Фукусима-1", а также приняли ряд дополнительных мер по обеспечению безопасности. Большое внимание уделено укреплению районов, где под открытым небом в специальных мягких контейнерах складирован радиоактивный мусор и почва.

На прошлой неделе на Японию обрушился тайфун "Миндуль", в результате чего более 60 человек пострадали, один погиб. Рекомендацию об эвакуации тогда получили более полумиллиона жителей. Из-за обильных дождей было нарушено движение автомобильного и железнодорожного транспорта, отменены около 400 авиарейсов.