Суд в Москве 31 августа начнет процесс по делу гонщиков на Gelandewagen

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы 31 августа начнет процесс по уголовному делу в отношении участников гонки на внедорожнике Mercedes-Benz, получившей широкий резонанс. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Предварительные слушания по уголовному делу назначены на 31 августа в 14:30", - сказал собеседник агентства. Согласно закону, они пройдут в закрытом режиме.

В суде напомнили, что нигде не работающие и не учащиеся 22-летний Абдувахоб Маджидов и 25-летний Виктор Усков, а также 20-летний студент одного из столичных вузов Руслан Шамсуаров (сын вице-президента нефтяной компании "Лукойл" - прим. ТАСС) обвиняются по ч. 1 ст. 318 ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"), ст. 319 УК РФ ("Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей"), ч. 2 ст. 35 УК РФ ("Преступление, совершенное в составе группы по предварительному сговору").

По данным следствия, с 05:33 до 06:00 22 мая обвиняемые на Mercedes-Benz G63 AMG, двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения и зная, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, преследовавшие их на служебной машине со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции.

Обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции, в связи с чем произошедшее приобрело большой общественный резонанс.

Уголовное дело в отношении еще одного соучастника выделено в отдельное производство.