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Следствие по делу Карауловой, обвиняемой в попытке участия в ИГ, завершено

Происшествия
29 августа, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Студентка была арестована 28 октября 2015 года по подозрению в попытке участия в террористической группировке, 10 ноября ей предъявили официальное обвинение
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Варвара Караулова

Варвара Караулова

© Пресс-служба Лефортовского суда/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ФСБ РФ завершила расследование по делу студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой), обвиняемой в попытке участия в запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Расследование по делу завершено", - сказал он. Далее защита должна ознакомиться с материалами дела, после чего они будут переданы на утверждение в прокуратуру.

Студентка была арестована 28 октября 2015 года по подозрению в попытке участия в ИГ, 10 ноября ей предъявили официальное обвинение.

Варвара Караулова ушла из дома 27 мая прошлого года, сказав родственникам, что идет в университет. Втайне от них она вылетела в Стамбул. Сотрудники турецкого отделения Интерпола 4 июня задержали ее и еще 12 граждан России при попытке перехода границы. Считается, что они прибыли в Турцию с целью пройти через южную границу в Сирию и присоединиться к боевикам.

Девушку удалось вернуть 12 июня рейсом из Стамбула. Позднее ее вербовщики были арестованы.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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Темы
Борьба с "Исламским государством" Дело студентки МГУ Варвары Карауловой
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