Следствие по делу Карауловой, обвиняемой в попытке участия в ИГ, завершено

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ФСБ РФ завершила расследование по делу студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой), обвиняемой в попытке участия в запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.
"Расследование по делу завершено", - сказал он. Далее защита должна ознакомиться с материалами дела, после чего они будут переданы на утверждение в прокуратуру.
Студентка была арестована 28 октября 2015 года по подозрению в попытке участия в ИГ, 10 ноября ей предъявили официальное обвинение.
Варвара Караулова ушла из дома 27 мая прошлого года, сказав родственникам, что идет в университет. Втайне от них она вылетела в Стамбул. Сотрудники турецкого отделения Интерпола 4 июня задержали ее и еще 12 граждан России при попытке перехода границы. Считается, что они прибыли в Турцию с целью пройти через южную границу в Сирию и присоединиться к боевикам.
Девушку удалось вернуть 12 июня рейсом из Стамбула. Позднее ее вербовщики были арестованы.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.