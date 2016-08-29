Следствие по делу Карауловой, обвиняемой в попытке участия в ИГ, завершено

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ФСБ РФ завершила расследование по делу студентки МГУ Варвары Карауловой (Александры Ивановой), обвиняемой в попытке участия в запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Расследование по делу завершено", - сказал он. Далее защита должна ознакомиться с материалами дела, после чего они будут переданы на утверждение в прокуратуру.

Студентка была арестована 28 октября 2015 года по подозрению в попытке участия в ИГ, 10 ноября ей предъявили официальное обвинение.

Варвара Караулова ушла из дома 27 мая прошлого года, сказав родственникам, что идет в университет. Втайне от них она вылетела в Стамбул. Сотрудники турецкого отделения Интерпола 4 июня задержали ее и еще 12 граждан России при попытке перехода границы. Считается, что они прибыли в Турцию с целью пройти через южную границу в Сирию и присоединиться к боевикам.

Девушку удалось вернуть 12 июня рейсом из Стамбула. Позднее ее вербовщики были арестованы.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье