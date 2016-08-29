В Москве задержан мошенник, похитивший более 1 млн рублей у компаньона

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в хищении 1 млн рублей у компаньона под предлогом открытия бизнеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В феврале 2016 года в полицию обратилась 33-летняя москвичка, которая рассказала, что ее обманул бывший коллега. "По словам потерпевшей, он предложил ей заняться общим бизнесом - открыть фирму по продаже автозапчастей. Но для того, чтобы стать совладелицей бизнеса, женщина должна была передать компаньону 700 тыс. рублей, что она и сделала. Затем злоумышленник попросил еще 300 тыс. рублей якобы для оплаты таможенных взносов и 350 тыс. для аренды склада", - сказал собеседник агентства, отметив, что бизнесмен скрылся и перестал выходить на связь сразу после получения денег.

В ходе разыскных мероприятий на улице Барышиха полицейские задержали подозреваемого. 36-летний безработный москвич объяснил, что ему срочно понадобились деньги, поэтому он и решил обмануть знакомую. "Половину похищенных денег злоумышленник отдал в счет погашения долгов, другую половину потратил на личные нужды, в том числе на отдых на престижном курорте за границей", - отметили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество", в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.