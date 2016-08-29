Тела погибших при пожаре в Москве граждан Киргизии отправлены на родину

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Тела граждан Киргизии, погибших в результате пожара на складе типографии на северо-востоке Москвы, отправлены самолетом на родину. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

Всего в результате пожара погибли 17 человек, в том числе 14 граждан Киргизии.

"Самолет, специально прибывший из Киргизии, вылетел в Бишкек. На его борту тела всех погибших в результате пожара граждан Киргизии", - сказал источник. Этот же спецборт забрал и одного пострадавшего в результате пожара, ему медицинская помощь была оказана амбулаторно. В настоящее время на лечении в московских больницах остаются трое пострадавших.

Пожар в типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве возник утром 27 августа в одном из складских помещений, огонь распространился по всей площади четырехэтажного здания. Жертвами пожара стали 17 человек - 14 граждан Киргизии и трое россиян.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"), основная версия следствия - короткое замыкание.