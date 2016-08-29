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СК создал группу для расследования дела о пожаре на складе в Москве

Происшествия
29 августа, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
В результате происшествия на Алтуфьевском шоссе 27 августа погибли 17 человек
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ создал следственную группу для расследования обстоятельств пожара на складе типографии на северо-востоке Москвы, в результате которого погибли 17 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в которую вошли 14 следователей и 7 экспертов-криминалистов. Непрерывная работа сотрудников на протяжении двух суток позволила в кратчайшие сроки произвести все необходимые следственные действия и назначить более 30 судебно-медицинских экспертиз, осуществление которых обеспечивают 10 судмедэкспертов Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы", - отметили в СК.

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Подготовлены все разрешительные документы, что позволило уже накануне вечером представителям посольства Киргизии приступить к организации транспортировки погибших на родину для дальнейшего захоронения.

"Среди погибших установлены и опознаны три гражданина Российской Федерации, проживавших в Москве. Родственники всех погибших признаны потерпевшими", - сообщили в ведомстве.

Пожар в типографии на Алтуфьевском шоссе в Москве возник утром 27 августа в одном из складских помещений, огонь распространился по всей площади четырехэтажного здания. Жертвами пожара стали 17 человек - 14 граждан Киргизии и трое россиян. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"), основная версия следствия - короткое замыкание.

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