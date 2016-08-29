В аэропорту Каира начинается процесс выкладки обломков российского самолета А321

КАИР, 29 августа. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Техническая комиссия по расследованию катастрофы российского самолета А321 на Синае в октябре прошлого года начинает выкладку обломков лайнера в аэропорту Каира для последующего проведения экспертизы. Об этом сообщило Министерство гражданской авиации Египта.

Данная процедура необходима для того, чтобы выяснить, в каком месте начал разрушаться лайнер, отметили эксперты.

Крушение самолета в Египте Самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября спустя около получаса после вылета, в 100 км к югу от административного центра провинции Северный Синай города Эль-Ариш вблизи населенного пункта Эль-Хасна. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории отечественной авиации. РФ объявила о временном прекращении авиаперевозок в Египет. Авиационные теракты. Досье