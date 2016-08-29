Пожар в предназначенном под снос здании в центре Москвы ликвидирован

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в предназначенном под снос одноэтажном полуразрушенном здании в центре Москвы, сведений о пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
Полуразрушенное здание из категории так называемого самостроя загорелось в понедельник днем на улице 1905 года. По предварительным данным, горели деревянные конструкции и строительный мусор на площади 50 кв. м. "Пожар потушен, для его ликвидации привлекались поливо-моечные автомобили коммунальных служб", - сказал собеседник агентства.
На месте ЧП сотрудники МЧС продолжают разбирать сгоревшие конструкции. Причина пожара устанавливается.
Из-за инцидента движение транспорта по улице было затруднено.