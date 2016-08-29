Украинский миссионер задержан в Петербурге согласно "пакету Яровой"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Полиция в Петербурге привлекла представителя украинской религиозной организации Сергея Журавлева к административной ответственности за незаконную миссионерскую деятельность согласно поправкам из "пакета Яровой". Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудниками полиции было зафиксировано нарушение административного законодательства. В отношении гражданина был составлен административный протокол по статье 5.26 "Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях" КоАП РФ, который направлен в мировой суд для рассмотрения. Гражданин отпущен под обязательство о явке", - сообщили в полиции.
"Он был задержан за осуществление миссионерской деятельности в интересах Реформаторской православной церкви Христа Спасителя (РЦПХС) без соответствующего документального оформления. Он гражданин России, депортация ему не грозит", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Журавлев, работающий в Киевской архиепископии РЦПХС, на своей страничке "Вконтакте" сообщил в понедельник, что дата судебного заседания пока не назначена.
Если суд сочтет Журавлева виновным, ему может быть назначен штраф до 50 тысяч рублей.
Пакет антитеррористических законов, так называемый "пакет Яровой", подписанный президентом 7 июля, кроме ужесточения наказаний за терроризм, экстремизм и подготовку массовых беспорядков вносит поправки в статью 5.26 КоАП и устанавливает ответственность за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях.