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На Ставрополье убита кандидат в депутаты сельсовета от "Единой России"

Происшествия
29 августа, 17:23 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 29, августа. /ТАСС
"Основная версия следствия - убийство, сопряженное с разбойными действиями, поскольку из дома были похищены ценные вещи", - сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК
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СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Кандидат партии "Единая Россия" в депутаты Незлобненского сельсовета Ставропольского края в понедельник обнаружена убитой, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

В пресс-службе подтвердили, что убитая Галина Ищенко являлась кандидатом в депутаты сельсовета от партии "Единая Россия". "Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, сопряженное с разбоем". Основная версия следствия - убийство, сопряженное с разбойными действиями, поскольку из дома были похищены ценные вещи, такие, как ювелирные украшения", - сказали в управлении.

Расследование уголовного дела продолжается.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, тело женщины было обнаружено в ванной комнате. "У нее были связаны руки. На теле есть следы удушения, следов ножевых ранений нет. Экспертизе предстоит установить точную причину смерти", - сообщил собеседник ТАСС.

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