Французская полиция открыла огонь по автомобилю в Париже

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ПАРИЖ, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по автомобилю в Париже после того, как водитель отказался подчиниться их требованиям. Об этом сообщают французские СМИ.
Инцидент произошел в районе станции метро в XIX округе Парижа.
По предварительной информации, сотрудники полиции сделали знак остановиться двигавшемуся на них автомобилю, однако водитель не подчинился. В результате был открыт огонь, находившийся в машине мужчина был ранен. Также в салоне автомобиля находился еще один человек.
Оба подозреваемых задержаны для выяснения обстоятельств и мотивов, побудивших водителя направить машину на полицейских.