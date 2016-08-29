Французская полиция открыла огонь по автомобилю в Париже

ПАРИЖ, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по автомобилю в Париже после того, как водитель отказался подчиниться их требованиям. Об этом сообщают французские СМИ.

Инцидент произошел в районе станции метро в XIX округе Парижа.

По предварительной информации, сотрудники полиции сделали знак остановиться двигавшемуся на них автомобилю, однако водитель не подчинился. В результате был открыт огонь, находившийся в машине мужчина был ранен. Также в салоне автомобиля находился еще один человек.

Оба подозреваемых задержаны для выяснения обстоятельств и мотивов, побудивших водителя направить машину на полицейских.