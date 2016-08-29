Саперы изъяли боеприпас, найденный в Москве при строительстве метро

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Саперы изъяли боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в понедельник в Москве во время земляных работ по строительству тоннеля новой линии метро. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
Ржавый боеприпас был обнаружен в районе дома 38 на Мичуринском проспекте при рытье тоннеля метро, после чего все работы на стройплощадке были остановлены, а рабочих отвели на безопасное расстояние.
"Прибывшие на место ЧП специалисты изъяли снаряд и направили опасную находку на полигон для уничтожения", - сказал собеседник агентства.