Саперы изъяли боеприпас, найденный в Москве при строительстве метро

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Саперы изъяли боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в понедельник в Москве во время земляных работ по строительству тоннеля новой линии метро. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Ржавый боеприпас был обнаружен в районе дома 38 на Мичуринском проспекте при рытье тоннеля метро, после чего все работы на стройплощадке были остановлены, а рабочих отвели на безопасное расстояние.

"Прибывшие на место ЧП специалисты изъяли снаряд и направили опасную находку на полигон для уничтожения", - сказал собеседник агентства.