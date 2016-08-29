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Защита Белых обжаловала продление ему ареста до конца декабря

Происшествия
29 августа, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Ранее срок содержания под стражей в отношении Белых был продлен Басманным судом на четыре месяца - до 24 декабря
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в €400 тысяч, обжаловала продление ему срока содержания под стражей до конца декабря. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступила апелляционная жалоба адвоката, представляющего интересы обвиняемого Белых, на постановление суда о продлении срока содержания под стражей. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена", - сказала она.

Ранее срок содержания под стражей в отношении Белых был продлен Басманным судом на четыре месяца - до 24 декабря.

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