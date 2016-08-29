Саратовский прокурор арестован на два месяца по подозрению в получении взятки

САРАТОВ, 29 августа. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Саратовский прокурор Владимир Чечин, подозреваемый во взяточничестве и покушении на мошенничество, по решению одного из районных судов Нижнего Новгорода, помещен под стражу на два месяца. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в УФСБ по Саратовской области.

"Один из районных судов Нижнего Новгорода поместил сегодня под стражу на два месяца начальника отдела государственных обвинителей в прокуратуре Саратовской области Владимира Чечина, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество", - подтвердили в ведомстве.

Как ранее сообщал ТАСС, саратовского прокурора задержали 25 августа в родном городе сотрудники регионального УФСБ и федерального СК. Чечин попался с поличным при получении денежных средств - по версии следствия, в июле он потребовал взятку в размере $10 тысяч за помощь в прекращении уголовного дела, находившегося в производстве полиции, а также 750 тысяч рублей за решение вопроса об отмене определения арбитражного суда. При этом он не имел возможности повлиять на судебное решение.

Чечин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ ("получение взятки"), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("покушение на мошенничество").