В Москве полиция ищет похищенную женщину

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Автопатрули московской полиции ведут поиски микроавтобуса Hyundai, на котором неизвестные похитили девушку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

По данным источника, в полицию позвонили очевидцы, которые видели, как на улице Чистые пруды двое неизвестных насильно затолкали в микроавтобус девушку и уехали.

"Для поиска указанной машины и установления всех обстоятельств произошедшего в городе введен план "Перехват", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем источник отметил, что сегодня уже в Москве "были зарегистрированы два аналогичных похищения девушек". В обоих случаях указанные похищения не подтвердились. Все машины были найдены и проверены.