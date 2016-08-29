В Москве полиция ищет похищенную женщину

Клименко: пилотный проект внедрения нейросетей в медицину запланирован на декабрьОбщество 29 августа, 23:42
СМИ: Еврокомиссия может потребовать от Apple возместить до $19 млрдЭкономика и бизнес 29 августа, 23:13
В США на 84-м году жизни скончался актер Джин УайлдерКультура 29 августа, 23:03
В Москве полиция ищет похищенную женщинуПроисшествия 29 августа, 22:26
Песков рассчитывает, что Путин и Обама смогут пообщаться на саммите G20Политика 29 августа, 22:25
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штатОбщество 29 августа, 22:08
МВД РФ предлагает повысить госпошлину на загранпаспорта и водительские удостоверенияОбщество 29 августа, 22:07
Reuters: бразильский суд одобрил временное освобождение из тюрьмы бывшего главы ЕОК ХиккиСпорт 29 августа, 21:34
Обама рассчитывает встретиться с Путиным "на полях" G20Международная панорама 29 августа, 21:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Автопатрули московской полиции ведут поиски микроавтобуса Hyundai, на котором неизвестные похитили девушку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
По данным источника, в полицию позвонили очевидцы, которые видели, как на улице Чистые пруды двое неизвестных насильно затолкали в микроавтобус девушку и уехали.
"Для поиска указанной машины и установления всех обстоятельств произошедшего в городе введен план "Перехват", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем источник отметил, что сегодня уже в Москве "были зарегистрированы два аналогичных похищения девушек". В обоих случаях указанные похищения не подтвердились. Все машины были найдены и проверены.