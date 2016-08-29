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В Москве полиция ищет похищенную женщину

Происшествия
29 августа, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Девушку затолкали в микроавтобус на улице Чистые пруды
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Автопатрули московской полиции ведут поиски микроавтобуса Hyundai, на котором неизвестные похитили девушку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

По данным источника, в полицию позвонили очевидцы, которые видели, как на улице Чистые пруды двое неизвестных насильно затолкали в микроавтобус девушку и уехали.

"Для поиска указанной машины и установления всех обстоятельств произошедшего в городе введен план "Перехват", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем источник отметил, что сегодня уже в Москве "были зарегистрированы два аналогичных похищения девушек". В обоих случаях указанные похищения не подтвердились. Все машины были найдены и проверены.

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