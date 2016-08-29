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СМИ: в Боливии в результате удара молнии погибли пять человек

Происшествия
29 августа, 23:01 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Молния ударила в сарай, в котором от ливня укрывались девять человек
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Пять человек погибли, один пострадал в результате удара молнии в департаменте Бени в центре Боливии. Об этом сообщило в понедельник радио Erbol.

По его данным, молния ударила в сарай, в котором от ливня укрывались девять человек. Пострадавший был доставлен в больницу на вертолете. Среди жертв трагедии двое несовершеннолетних.

Проливные дожди и грозы обрушились на департамент Бени в воскресенье. В административном центре региона - городе Тринидаде - ветер повалил деревья и светофоры, а также повредил крыши. Несколько улиц и домов оказались затопленными.

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