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Корабль Балтфлота спас от шторма гражданский катер

Происшествия
30 августа, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Командир корабля поставил катер в кильватер по корме для защиты от волн
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Иван Грен", проводивший испытания в Финском заливе, спас гражданский катер с людьми: он прикрыл судно от шторма и сопроводил в Зеленогорск. Об этом сообщил в понедельник отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

"В районе 15-16 часов к БДК "Иван Грен", находящемуся на испытаниях в Финском заливе, подошел малоразмерный катер и запросил разрешение поднять его на борт, - отмечается в сообщении. - В связи с тем, что погодные условия резко ухудшались (шторм три - четыре балла и ветер до 12 м в секунду), существовала угроза во время сильного волнения при подъеме разбить катер о борт БДК".

Командир корабля поставил катер в кильватер по корме для защиты от волн. Поддерживая связь его экипажем, сопроводил катер в безопасный район акватории Зеленогорска. В двух милях от берега экипаж БДК осуществил передачу катера силам МЧС.

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