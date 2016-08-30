Движение паромов между Сахалином и материком остановлено из-за шторма в Татарском проливе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сахалинское морское пароходство (SASCO) во вторник из-за шторма в Татарском проливе остановило движение паромов на линии Хомск (Сахалинская область) - Ванино (Хабаровский край), сообщили ТАСС в компании.

"Движение паромов остановлено сегодня ночью до улучшения погодных условий в Татарском проливе ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о возобновлении движения на переправе появится 31 августа.