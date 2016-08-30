Выброс пепла произошел на вулкане Ключевской на Камчатке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на шесть км над уровнем моря. Это второй выброс с начала недели. Населенных пунктов на пути распространения шлейфа нет, сообщила во вторник пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"Утром 30 августа, по видеоданным, на вулкане Ключевская сопка был зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до шести км. С учетом направления ветра пепловое облако распространилось в восточном направлении от вулкана в сторону залива Камчатский. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.
Выпадения пепла в населенных пунктах, в том числе ближайшем к вулкану поселке Ключи Усть-Камчатского района, который находится всего в 30 км, не зафиксировано. Сейчас в районе Ключевского находится одна официально зарегистрированная в поисково-спасательном отряде туристическая группа из восьми человек. Путешественникам рекомендовано держаться от вулкана на безопасном расстоянии.
Вулкан Ключевской (4 750 м) - является высочайшим действующим гигантом в Евразии. Он извергается с начала апреля 2016 года. На данный момент по его склону стекает четыре лавовых потока, в кратере постоянно фиксируется фонтанирование раскаленной лавы.