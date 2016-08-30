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В Приморье дождевым паводком нарушено сообщение между двумя районными центрами

Происшествия
30 августа, 2:19 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Вода затопила трассу на глубину 45 см, что стало причиной закрытия дороги для легкового транспорта
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ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Транспортное сообщение между двумя районными центрами - селами Покровка (административный центр Октябрьского района - прим. ТАСС) и Яковлевка (административный центр Яковлевского района - прим. ТАСС) - нарушено во вторник в Приморском крае дождевым паводком. Вода затопила трассу на глубину 45 см, что стало причиной закрытия дороги для легкового транспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю.

"На участке трассы Яковлевка - Покровка наблюдаются перелив дороги глубиной до 45 см. Движение легкового транспорта остановлено, грузовой транспорт, и транспорт повышенной проходимости идет без ограничения. Существует объезд через село Достоевка", - сообщил представитель МЧС. Также нарушено транспортное сообщение на участке дороги между селами Загорное - Краснояровка, где наблюдается перелив паводковых вод через полотно глубиной до 30 см.

Как сообщили в диспетчерской Международного аэропорта Владивосток, все рейсы выполняются по расписанию, за исключением внутрирегиональных. На неопределенный срок задержаны рейсы, соединяющие Владивосток с поселками Квалерово и Пластун. По данным МЧС, после первых суток осадков наблюдается небольшой подъем уровней воды на реках Арсеньевка у села Яковлека, в реке Рудная Дальнегорского городского округа. Дождевым паводком подтоплены 23 придомовые территории в Кавалеровском районе края.

Сильные осадки начались в Приморье накануне. Их принес мощный южный циклон. Дожди идут по всему Приморью уже сутки. По прогнозу, ожидается выпадение до месячной нормы осадков. Они не прекратятся до 1-2 сентября. Сразу же после циклона на Приморье обрушится тайфун "Лайонрок".

За сутки наибольшее количество осадков - около полумесячной нормы - выпало в Лазовском в Тернейском муниципальных районах.

Все службы жизнеобеспечения в Приморье работают в режиме повышенной готовности. В населенных пунктах созданы запасы продовольствия, питьевой воды и медикаментов. Подготовлены пункты временного размещения людей и транспорт для возможной эвакуации.

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