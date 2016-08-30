СМИ: ФБР арестовало американца за намерение убить Обаму

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало жителя Массачусетса за намерение убить Барака Обаму и незаконное владение арсеналом огнестрельного и холодного оружия. 40-летний Джозеф Гаргьюло был готов воспользоваться недавним отпуском главы государства на острове Мартас-Винъярд (штат Массачусетс). Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

Он ссылается на попавшие в его распоряжение документы ФБР. Согласно им, американец был арестован 27 августа, а во время обыска у него дома на следующий день были обнаружены огнестрельное оружие, патроны, взрывчатка, электрошокеры, охотничьи ножи.

"Гаргьюло публично заявлял о желании убить президента США, если такая возможность представится во время отдыха Обамы на курорте для игры в гольф на острове Мартас-Винъярд", - говорится в материалах ФБР. По данным Бюро, подозреваемый также неоднократно грозился расправиться с сотрудниками правоохранительных органов США и мусульманами.

ФБР получило наводку на Гаргьюло и вело за ним наблюдение с июля. Судя по ряду документов, Гаргьюло регулярно принимал стероидные препараты и находился в подавленном душевном состоянии. Следователи полагают, что он жил в собственном мире и уверовал в скорый и неотвратимый переход США на военное положение.

Обама с женой Мишель и дочерьми Малией и Сашей отдыхал на острове Мартас-Винъярд с 6 по 21 августа. Президентская семья арендовала один из особняков на этом курорте уже в седьмой раз.