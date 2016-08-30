СМИ: на съемках продолжения фильма "Бегущий по лезвию" погиб человек

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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. На съемках продолжения культового фантастического фильма "Бегущий по лезвию 2" (Blade Runner 2, 2016) погиб рабочий. Причина несчастного случая пока не установлена, сообщило в понедельник агентство Associated Press.
По его информации, инцидент произошел в столице Венгрии в минувшую пятницу. Рабочий "находился под платформой, на которой были установлены декорации, она обрушилась". В это время в съемках был объявлен перерыв.
"Бегущий по лезвию" известного британского режиссера Ридли Скотта вышел на экраны в 1982 году и неоднократно назывался лучшим фильмом десятилетия. Продолжение снимает канадец Дени Вильнев, снискавший популярность картинами "Убийца" (Sicario, 2015) и "Пленницы" (Prisoners, 2013). В продолжении снялись Джаред Лето, Ама де Армас, Маккензи Дэвис, Райан Гослинг, Робин Райт и "ветеран" Голливуда Харрисон Форд, сыгравший главную роль в первой ленте.
Киностудия Warner Brothers запланировала выход "Бегущего по лезвию 2" на 6 октября 2017 года.