Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: на съемках продолжения фильма "Бегущий по лезвию" погиб человек

Происшествия
30 августа, 4:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Рабочий погиб в результате несчастного случая
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. На съемках продолжения культового фантастического фильма "Бегущий по лезвию 2" (Blade Runner 2, 2016) погиб рабочий. Причина несчастного случая пока не установлена, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По его информации, инцидент произошел в столице Венгрии в минувшую пятницу. Рабочий "находился под платформой, на которой были установлены декорации, она обрушилась". В это время в съемках был объявлен перерыв.

"Бегущий по лезвию" известного британского режиссера Ридли Скотта вышел на экраны в 1982 году и неоднократно назывался лучшим фильмом десятилетия. Продолжение снимает канадец Дени Вильнев, снискавший популярность картинами "Убийца" (Sicario, 2015) и "Пленницы" (Prisoners, 2013). В продолжении снялись Джаред Лето, Ама де Армас, Маккензи Дэвис, Райан Гослинг, Робин Райт и "ветеран" Голливуда Харрисон Форд, сыгравший главную роль в первой ленте.

Киностудия Warner Brothers запланировала выход "Бегущего по лезвию 2" на 6 октября 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат
2
СМИ: ФБР арестовало американца за намерение убить Обаму
3
В Москве полиция ищет похищенную женщину
4
ПКР: решение о недопуске российских паралимпийцев распространяется на зимние Игры-2018
5
Министр энергетики Украины: уголь из Донбасса Киев больше не закупает
6
Кремль не располагает подтверждениями того, что Каримов якобы скончался
7
Япония будет помогать РФ экономически и без прогресса по территориальному вопросу
Темы дня
Реклама