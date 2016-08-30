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Объекты ВЭФ благополучно пережили первый натиск стихии

Происшествия
30 августа, 4:29 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Однако вслед за циклоном на регион надвигается тайфун "Лайонрок"
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Павильоны, установленные на набережной Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) для проведения выставки Восточного экономического форума (ВЭФ) "Улица Дальнего Востока", не получили существенных повреждений во время прохождения мощного циклона. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала начальник отдела социальных проектов Минвостокразвития Марина Широкова.

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"Существенных повреждений от ветра и дождя павильоны не получили. Точнее можно будет сказать только к вечеру", - рассказала собеседник агентства.

Сразу после получения штормового предупреждения все павильоны были укреплены и защищены от ветра и дождя. Легкие конструкции разобраны и складированы в безопасное место. При этом, организаторы продолжают готовится к новому натиску стихии - подходу мощного тайфуна "Лайонрок" 31 августа. Они не исключают, что при неблагоприятном прогнозе погоды, часть уличных мероприятий культурной программы ВЭФ может быть отменена или, по возможности, перенесена в закрытые помещения.

Специально к выставке "Улица Дальнего Востока" каждый из регионов Дальневосточного федерального округа построил павильон для демонстрации своих экономических, социальных и культурных достижений. Камчатский край выстроил свой павильон в виде вулкана, Приморский - в виде лотоса. Это легкие конструкции не приспособлены к тому, чтобы противостоять сильным дождям и ветру.

Стихия ударила по районам Приморья

Мощный циклон, обрушившийся накануне на Приморье, ударил по районам Приморья, из которых с утра приходят сводки о подтоплениях, коммунальных авариях и нарушениях транспортного сообщения.

Так, в Артемовском городском округе из-за подмыва двух опор ЛЭП без энергоснабжения остались более 2400 человек, а в Кавалеровском районе оказались подтопленными паводковыми водами 23 подворья.

Около десятка населенных пунктов оказались отрезаны из- за размыва дорог в Анучинском, Дальнереченском и Кавалеровском районах. В частности, по данным департамента гражданской защиты Приморского края, нет проезда к селам Валентин, Черноручье, Глазковка, Преображение, Чистоводное, Яковлевка, Покровка. К этим населенным пунктам невозможно проехать из-за перелива паводковых вод через дорожное полотно глубиной от 45 до 60 см.

Циклон в Приморье

Сильные осадки начались в Приморье накануне. Их принес мощный южный циклон. Дожди идут по всему Приморью. По прогнозу, ожидается выпадение до месячной нормы осадков. Осадки не прекратятся до 1-2 сентября. Сразу же после циклона на Приморье обрушится тайфун "Лайонрок".

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Всего же за прошедшие сутки самое большое количество осадков выпало в Тернейском районе - 105 мм и в Ольгинском районе - 78 мм. Это около полумесячной нормы. На утро 30 августа на территории Приморского края осадки наблюдаются в юго-восточных и восточных районах.

Все службы жизнеобеспечения в Приморье работают в режиме повышенной готовности. В главном управлении МЧС России развернут оперативных штаб для сбора и анализа поступающей информации, координации действия сил и средств. В населенных пунктах созданы запасы продовольствия, питьевой воды и медикаментов. Подготовлены пункты временного размещения людей и транспорт для возможной эвакуации.

Всего для ликвидации последствий прохождения циклона на территории края в готовности к реагированию находятся более 12 тыс. человек и около 2600 единиц техники, в том числе от МЧС Росси - 753 человека и 182 единиц техники.

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Страны
Россия Восточный экономический форум 2016
Темы
Тайфуны и ураганы
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