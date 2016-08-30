Почти три тысячи человек госпитализированы за неделю в Японии из-за жары

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ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Жара стала причиной госпитализации почти трех тысяч человек по всей Японии в период с 22 по 28 августа. Об этом во вторник объявило главное пожарное управление страны, выполняющее также роль МЧС.
Отмечается, что в общей сложности с тепловыми ударами был госпитализирован 2821 человек, два человека погибли. Неделей ранее в больницы от перегрева попали 5668 человек.
Жаркая погода установилась в Японии в середине июня. Несмотря на окончание сезона дождей, в Токио периодически идут грозы, и тогда жара сопровождается высокой влажностью. Только за июль и август было госпитализировано более 30 тысяч человек. В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, еще 53 тысячи были госпитализированы. Японские медики призывают людей подолгу не находиться на солнце, носить головные уборы и по возможности пить как можно больше жидкости.