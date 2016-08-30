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Пострадавшие от паводка населенные пункты Колымы освободились от воды

Происшествия
30 августа, 5:19 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 30, августа. /ТАСС
В населенных пунктах, куда сейчас затруднен проезд техники, запас продуктов питания и предметов первой необходимости создан на срок до 45 суток
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МАГАДАН, 30 августа. /ТАСС/. Вода ушла из населенных пунктов Магаданской области, пострадавших от паводка на реках из-за ливней. Восстановительные работы продолжаются на одной дороге регионального значения. Проезд там возможен только для высокопроходимой техники. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ДВРЦ МЧС России.

"На участке автомобильной дороги Магадан - Балаганное - Талон аварийно-восстановительные работы завершены, проезд открыт без ограничений. На участке автомобильной дороги Палатка - Кулу - Нексикан восстановительные работы продолжаются, проезд возможен для техники повышенной проходимости", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что в населенных пунктах, куда сейчас затруднен проезд техники, запас продуктов питания и предметов первой необходимости создан на срок до 45 суток.

Паводковая обстановка обострилась во время прихода на Колыму циклона, принесшего 26 и 27 августа обильные дожди. В разных районах были размыты дороги, снесены мосты, оборваны линии электропередачи, из-за прорыва дамб подтоплены территории населенных пунктов. Правительство Колымы оценило ущерб в 250 млн рублей, но не исключено, что цифра будет увеличена. С 27 августа на территории региона действует режим ЧС. Он будет снят, когда полностью удастся восстановить нормальное транспортное сообщение с населенными пунктами.

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