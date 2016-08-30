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Спасатели помогли двум тургруппам на Камчатке, застрявшем в лесу после дождя

Происшествия
30 августа, 5:44 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Медицинская помощь ни кому не потребовалась
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Спасатели на Камчатке оказали помощь двум туристическим группам, которые не смогли выехать из леса на собственных автомобилях. Из-за ливня дорога на вулкан Вачкажец превратилась в грязевую колею, а путь с Тимоновских источников преградила поднявшаяся река. Об этом во вторник сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Первая спасательная операция развернулась в районе вулкана Вачкажец. Четверо мужчин отправились туда еще до прихода циклона. Отдохнув, они в воскресенье решили возвращаться домой. Но в результате прошедших дождей грунтовую лесную дорогу сильно размыло, и автомобиль застрял в грязи", - говорится в сообщении.

После ночи безуспешных попыток вытащить автомобиль из грязи собственными силами, туристы обратились за помощью к спасателям. Вторая группа туристов оказалась в западне из-за повышения уровня воды в реке Авача в Елизовском районе.

"В автомобиле "УРАЛ" находились девять человек, из них один ребенок. Группа, отдохнув на источниках, возвращалась домой и не смогла пересечь реку Левая Авача, уровень которой значительно поднялся в результате прошедших дождей. После того, как туристы поняли, что форсировать реку вброд им не удастся, они позвонили в МЧС", - сообщила пресс-служба.

Людей спасатели переправили на противоположный берег по навесной переправе и доставили в ближайший город Елизово. Медицинская помощь ни кому не потребовалась.

Циклон бушевал в ряде районов Камчатки 28-29 августа. Местами прошли сильные дожди. Наблюдается колебание уровня воды в ряде рек края. Наиболее сложная ситуация в Усть-Большерецком и Соболевском районах, где реки, вышедшие из берегов, подтопили огороды. В настоящее время там наблюдается спад уровня воды, погода нормализовалась.

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