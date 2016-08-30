В США самолет был вынужден сесть после попытки пассажира открыть дверь в полете

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Самолет американской авиакомпании Alaska Airlines совершил в понедельник вынужденную посадку в международном аэропорту городов Миннеаполис и Сент-Пол (штат Миннесота) из-за нервного пассажира, пытавшегося открыть дверь во время полета. После допроса полиция сочла, что молодой человек представляет угрозу для самого себя, сообщила телекомпания CBS.

Инцидент произошел во время выполнения рейса из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Сиэтл (штат Вашингтон). Пассажирка Джошана Годвин сообщила телекомпании, что ее сосед - молодой человек лет 20 - вел себя странно. "Он постоянно рылся в сумке, и один раз я видела, как он вынул таблетку", - рассказала она, уточнив, что после этого молодой человек задремал и проснулся, когда стюардессы начали разносить напитки.

"Он заявил, что ему нужно отменить рейс и выйти из самолета", - сказала Годвин. По ее оценке, экипаж действовал слаженно, искусно отвлек парня разговорами и изолировал от других пассажиров. После приземления мужчину доставили в полицейский участок в аэропорту.

В Alaska Airlines заверили, что во время полета открыть входную дверь невозможно. Пока не ясно, будут ли выдвинуты обвинения против виновника происшествия. Его доставили в больницу Фейвью-Саутдейл в Эдине (штат Миннесота).