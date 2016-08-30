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В США самолет был вынужден сесть после попытки пассажира открыть дверь в полете

Происшествия
30 августа, 5:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Молодой человек заявил, что ему нужно отменить рейс и выйти из самолета
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ted S. Warren

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Самолет американской авиакомпании Alaska Airlines совершил в понедельник вынужденную посадку в международном аэропорту городов Миннеаполис и Сент-Пол (штат Миннесота) из-за нервного пассажира, пытавшегося открыть дверь во время полета. После допроса полиция сочла, что молодой человек представляет угрозу для самого себя, сообщила телекомпания CBS.

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Инцидент произошел во время выполнения рейса из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Сиэтл (штат Вашингтон). Пассажирка Джошана Годвин сообщила телекомпании, что ее сосед - молодой человек лет 20 - вел себя странно. "Он постоянно рылся в сумке, и один раз я видела, как он вынул таблетку", - рассказала она, уточнив, что после этого молодой человек задремал и проснулся, когда стюардессы начали разносить напитки.

"Он заявил, что ему нужно отменить рейс и выйти из самолета", - сказала Годвин. По ее оценке, экипаж действовал слаженно, искусно отвлек парня разговорами и изолировал от других пассажиров. После приземления мужчину доставили в полицейский участок в аэропорту.

В Alaska Airlines заверили, что во время полета открыть входную дверь невозможно. Пока не ясно, будут ли выдвинуты обвинения против виновника происшествия. Его доставили в больницу Фейвью-Саутдейл в Эдине (штат Миннесота).

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