В Японии двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа

ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Двухлетний ребенок упал во вторник с седьмого этажа жилого здания в Токио и остался жив. Об этом сообщили в столичном пожарном управлении, выполняющем также функции МЧС.

Отмечается, что при падении мальчик не получил серьезных повреждений, его жизни ничего не угрожает. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.