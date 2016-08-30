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В Японии двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа

Происшествия
30 августа, 6:48 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
При падении мальчик не получил серьезных повреждений, его жизни ничего не угрожает
Материал из 1 страницы
© EPA/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Двухлетний ребенок упал во вторник с седьмого этажа жилого здания в Токио и остался жив. Об этом сообщили в столичном пожарном управлении, выполняющем также функции МЧС.

Отмечается, что при падении мальчик не получил серьезных повреждений, его жизни ничего не угрожает. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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