Многоквартирные дома подтопило дождями в Уссурийском городском округе

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Три многоквартирных дома и шесть частных подворий оказались подтоплены в городе Уссурийск Приморья в результате прошедших в Приморье ливневых дождей. В настоящее время силами МЧС ведется откачка воды с территории, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Уссурийского городского округа.

"Как только поступила информация о том, что начался подъем воды, на данный адрес были брошены три единицы техники. Откачку воды вели спасатели из Приморья и Хабаровского края, прибывшие для оказания помощи региону", - сообщил представитель администрации. По его словам, в ближайшее время для откачки воды будет задействована мощная насосная станция. В администрации отметили, что все службы продолжают функционировать в режиме повышенной готовности: к региону приближается тайфун "Лайонрок", который пройдет вблизи Уссурийска.

Ранее ТАСС сообщал, что подтопления наблюдаются также в населенных пунктах Кавалеровского района Приморья. Здесь подтоплены 23 частных подворья. Уссурийский городской округ наиболее сильно пострадал ровно год назад во время тайфуна "Гони". Здесь было затоплено около 500 домов, разрушено восемь мостов и почти полностью погиб урожай.

Мощный циклон, пришедший накануне, ударил по районам Приморья. Из них с утра приходят сводки о подтоплениях, коммунальных авариях и нарушениях транспортного сообщения. В Артемовском городском округе из-за подмыва двух опор ЛЭП без энергоснабжения остались более 2400 человек. Около десятка населенных пунктов оказались отрезаны из-за размыва дорог в Анучинском, Дальнереченском и Кавалеровском районах. В целом по краю за сутки выпало от 40 до 80% от месячной нормы осадков.

Все службы жизнеобеспечения в Приморье работают в режиме повышенной готовности. В главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб для сбора и анализа поступающей информации, координации действия сил и средств. В населенных пунктах созданы запасы продовольствия, питьевой воды и медикаментов. Подготовлены пункты временного размещения людей и транспорт для возможной эвакуации.