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СК РФ возбудил дело по факту смерти женщины в шахте лифта на Камчатке

Происшествия
30 августа, 8:01 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Под подозрением 54-летняя индивидуальная предпринимательница, которая является застройщиком здания, где произошел инцидент
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту падения и смерти женщины в шахте лифта в городе Елизово. Под подозрением 54-летняя индивидуальная предпринимательница, которая является застройщиком здания, где произошел инцидент, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней индивидуальной предпринимательницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека)", - сообщила Елена Матафонова.

По версии следствия, с сентября 2013 года по июль 2016 года подозреваемой, являющейся застройщицей здания, допущен ряд нарушений требований безопасности. В том числе, она начала сдавать недостроенный объект коммерческим организациям и структурам, в том числе Бюро медико- социальной экспертизы, несмотря на то, что он еще не был сдан официально в эксплуатацию и там велись строительные работы.

Ранее ТАСС сообщал, что инцидент произошел 29 июля в коммерческом здании в городе Елизово. В шахту лифта упала 67-летняя женщина, которая возвращалась из Бюро медико- санитарной экспертизы. Она раскрыла створку шахты лифта, которая не была заперта в связи с проводимыми пуско- наладочными работами, и шагнула в него. Женщина упала с высоты 5 метров и получила травмы несовместимые с жизнью. Расследование уголовного дела продолжается.

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