Захватчик отделения "Ситибанка" в Москве прекратил голодовку

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Предприниматель Арам Петросян, обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в центре Москвы, прекратил сухую голодовку, о начале которой он заявил в день своего ареста 26 августа. Об этом ТАСС сообщил адвокат Московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры" Станислав Мальцев, представляющий интересы обвиняемого.
"Сразу после судебного заседания в Пресненском суде моему подзащитному стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. После осмотра медики сделали ему ряд уколов и рекомендовали не держать голодовку. Петросян согласился не рисковать своим здоровьем и прекратил голодовку", - пояснил защитник.
Он отметил, что его подзащитный надеется на удовлетворение Мосгорсудом апелляционной жалобы защиты о смягчении ему меры пресечения. "Предстоящее заседание в Мосгорсуде и желание участвовать в нем будучи в здравом сознании, также явилось одним из оснований для прекращения (голодовки)", - сказал Мальцев.
Петросян, по словам адвоката, также поблагодарил начальника московской полиции Анатолия Якунина за его честность.
"Петросян благодарен Якунину за его честность и поступки настоящего мужчины и офицера", - сказал он.
Адвокат пояснил, что глава столичной полиции пообещал Петросяну, если тот сдастся, не одевать на него наручники и не применять меры физического воздействия. Кроме того, Якунин честно сказал в ответ на требование Петросяна не заключать его под стражу, а поместить под домашний арест, что это не в его компетенции. "Он мог и солгать, но не стал этого делать. За это я хочу сказать ему спасибо", - передал адвокат слова своего подзащитного.
26 августа Пресненский суд Москвы арестовал Петросяна до 24 октября. В знак протеста против своего ареста он объявил в зале суда о начале сухой голодовки.
Петросян обвиняется по ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия"), предусматривающей лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.
Вечером 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из отделений столичных банков неизвестный мужчина удерживает заложников. По версии следствия, Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка", когда в нем находились трое посетителей, двое кассиров-операционистов и охранник. На шее у Петросяна висела обмотанная желтым скотчем коробка, из которой торчали провода.
Почти сразу он освободил сотрудницу кредитной организации, сообщившую, что она беременна. Вскоре из здания сбежал охранник. К 22:00 мск были отпущены остальные заложники, а сам захватчик сдался властям. Как позже выяснилось, взрывное устройство было муляжом, в коробке находилась соль.
По словам Петросяна, до недавнего времени он производил наборы первой помощи, но обанкротился. Обвиняемый полностью признает вину, заявляя, что не хотел никого убивать, а хотел привлечь внимание к проблеме банкротства.