В Приморье дожди подтопили около 80 подворий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют последствия циклона в Приморском крае, где в результате дождей оказались подтоплены почти 80 придворовых территорий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС.

"В семи населенных пунктах Кавалерского, Лазовского, Михайловского районов и Уссурийска произошли подтопления 79 придворовых территорий, перелив воды на четырех участках трех автомобильных дорог местного значения, на которых сейчас ограничено движение для легкового транспорта", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, нарушено энергоснабжение в пяти населенных пунктах Лазовского района и частично в Артемовском городском округе, обесточены более 780 жилых домов, в которых проживают более 3500 человек.

"Для ликвидации последствий циклона и мониторинга ситуации организована работа оперативного штаба, оперативной группы Главного управления МЧС России по Приморскому краю и оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов во взаимодействии с органами местного самоуправления, аварийно-восстановительных и комплексных бригад, а также оперативных служб", - сообщили в ДВРЦ.

В борьбе с последствиями стихии задействована аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС. "Проводятся аварийно-восстановительные работы, оказывается адресная помощь населению, людей информируют о ходе проведения аварийно-восстановительных работ, правилах поведения в сложившейся обстановке", - отметил собеседник агентства. К аварийно-восстановительным работам привлечены почти 13 тысяч человек, задействовано более 2,6 тыс. единиц техники. К работе приступили и комиссии по оценке ущерба и определению масштабов восстановительных работ.

"По прогнозу Росгидромета и Центра "Антистихия" МЧС по 31 августа циклон продолжит оказывать свое влияние на территорию Приморского, Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области, прогнозируется выпадение осадков и усиление ветра до 30 м/с", - сообщили в ДВРЦ.