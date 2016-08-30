В Нытвенском районе Пермского края при пожаре погибли мать и трое детей

ПЕРМЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Женщина и трое ее детей погибли в результате пожара в частном доме в Нытвенском районе Пермского края, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Пожар произошел 30 августа около трех часов ночи по местному времени. Сгорел частный дом по улице Луговая на станции Чайковская Нытвенского района. После его ликвидации были обнаружены тела четырех человек: 29-летней женщины и троих ее малолетних детей в возрасте 1,5, 6 и 8 лет", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что вероятной причиной возгорания стала перегрузка электропроводки: в доме было включено 4 электроприбора, в том числе электронагреватель, в зоне расположения которого находился очаг возгорания.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Сейчас экспертами производится детальный осмотр места происшествия.