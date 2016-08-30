Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Австралии скончался англичанин, которого зарезал француз с криком "Аллаху акбар"

Происшествия
30 августа, 10:04 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Полиция полагает, что преступление было совершено из ревности
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 30 августа. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. 30-летний англичанин Томас Джексон скончался в больнице австралийского города Таунсвилл от многочисленных ножевых ран, которые ему в прошлую среду нанес гражданин Франции Смаил Айяд.

Об этом сообщила полиция штата Квинсленд, уточнив, что теперь  Айяду предъявлены обвинения в убийстве двух людей.

В минувшую среду Айяд, живший в туристическом хостеле австралийского городка Хоум-Хилл, с криками "Аллаху акбар" напал с ножом на 21-летнюю англичанку Майю Айлифф-Чанг. От полученных ран девушка скончалась на месте. Живший по соседству Джексон попытался защитить ее от нападавшего, но также получил многочисленные ножевые ранения. 

Первоначально полиция не исключала версии теракта, однако впоследствии высказала другую версию - находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков Айяд совершил преступление из ревности.

В настоящее время француз находится под арестом и предстанет перед судом в Таунсвилле 28 октября.

Хоум-Хилл расположен на северо-востоке Австралии примерно в 1200 километрах к северу от Брисбена. Этот городок популярен у молодых туристов, которые путешествуют по Австралии, подрабатывая у местных фермеров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Австралия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
КНР шокирована взрывом у своего посольства в Бишкеке
3
Источник: начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своего поста
4
На курорте в Доминикане погиб россиянин
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
7
ФСБ ликвидировала на Дальнем Востоке преступную группу, занимавшуюся поставками оружия
Темы дня
Реклама