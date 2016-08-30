В Австралии скончался англичанин, которого зарезал француз с криком "Аллаху акбар"

СИДНЕЙ, 30 августа. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. 30-летний англичанин Томас Джексон скончался в больнице австралийского города Таунсвилл от многочисленных ножевых ран, которые ему в прошлую среду нанес гражданин Франции Смаил Айяд.

Об этом сообщила полиция штата Квинсленд, уточнив, что теперь Айяду предъявлены обвинения в убийстве двух людей.

В минувшую среду Айяд, живший в туристическом хостеле австралийского городка Хоум-Хилл, с криками "Аллаху акбар" напал с ножом на 21-летнюю англичанку Майю Айлифф-Чанг. От полученных ран девушка скончалась на месте. Живший по соседству Джексон попытался защитить ее от нападавшего, но также получил многочисленные ножевые ранения.

Первоначально полиция не исключала версии теракта, однако впоследствии высказала другую версию - находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков Айяд совершил преступление из ревности.

В настоящее время француз находится под арестом и предстанет перед судом в Таунсвилле 28 октября.

Хоум-Хилл расположен на северо-востоке Австралии примерно в 1200 километрах к северу от Брисбена. Этот городок популярен у молодых туристов, которые путешествуют по Австралии, подрабатывая у местных фермеров.