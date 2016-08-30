На курорте в Доминикане погиб россиянин

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российский турист, 33-летний Александр Самохин умер в Доминикане 28 августа после несчастного случая в бассейне. Родственники погибшего утверждают, что страховая компания ВСК вовремя не приняла меры, чтобы спасти россиянина, затягивала выплату денег по страховке, и теперь семья намерена обратиться в суд. Об этом сообщила ТАСС супруга погибшего россиянина Мария Самохина. В пресс-службе страховой компании сказали ТАСС, что все обязательства перед клиентом были выполнены в полном объеме, но суммы страхового покрытия было недостаточно, чтобы организовать его эвакуацию на родину.

Несчастный случай

Самохин прибыл на отдых в Доминикану вместе с семьей и друзьями 29 июля. Однако 1 августа произошел несчастный случай: мужчина поскользнулся около бассейна, ударился головой о бортик и сломал позвонок шейного отдела. Александра госпитализировали в клинику, а семья немедленно связалась со страховщиком.

"Врачи провели обследования и сказали, что муж транспортабелен, и вместе со страховым агентом мы приняли решение искать спецборт санитарной авиации в Москву. Страховая пообещала нам самолет, мы ждали, откладывали операцию, чтобы сделать ее на родине, но самолета не было. 4 августа врачи констатировали, что состояние мужа ухудшается, и настояли на срочной операции, но время было упущено", - рассказала Самохина.

Медицина и страховка

Затем, по ее словам, начались сложности с получением страховых средств, и россиянина пришлось перевести из частной клиники в государственную с нейрохирургическим профилем.

Представитель страховой компании подтвердил ТАСС, что на поиски специального самолета ушел один день, и все это время пациент находился под наблюдением врачей и получал необходимую терапию.

"Мы связались со всеми нашими партнерами, и 3 августа одна из компаний, с которыми мы сотрудничаем, нашла нам такой борт. Санитарная авиация работает только по предоплате. Стоимость перелета из Доминиканы в Москву обошлась бы в 100 тыс. , а сумма страхового покрытия Самохина была минимальной и составляла $30 тыс. ", - сказала представитель страховой компании.

Остальные средства семья должна была найти самостоятельно, отметили в компании. Поскольку состояние мужчины начало ухудшаться, было принято решение направить эти средства на лечение и операцию, пояснили в ВСК.

"В тот же день, 4 августа, компания ВСК разместила в госпитале гарантию на всю сумму страхового покрытия, которая составляет $30 тыс. Счет из госпиталя поступил в компанию 26 августа и в соответствии с выданной гарантией будет оплачен. Таким образом, компания выполнила свои обязательства по договору страхования", - сообщили в пресс-службе ВСК, комментируя претензии семьи, касающиеся проволочек в переводе денег.

Однако, по данным компании, долг за лечение превысил $140 тыс. "В случае, когда страховка не покрывает полностью расходы по лечению, а у родственников нет собственных средств, мы рекомендуем обращаться за помощью в МЧС и государственные органы", - отметили в пресс-службе.

Друзья Самохина из Москвы написали официальные запросы с просьбой о помощи властям, в том числе в Ростуризм, МИД РФ, Минздрав, МЧС. В МЧС родственникам ответили (документ имеется в распоряжении ТАСС), что готовы выслать за пострадавшим борт санитарной авиации, но лишь после соответствующего разрешения Минздрава. В Минздраве РФ ТАСС сообщили, что решение о направлении специального самолета по закону принимается на уровне правительства РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что "российские дипломаты оказывают содействие семье" и вновь напомнила российским туристам о необходимости "приобретать медицинскую страховку при поездках за рубеж".

Страховой полис с максимально возможной суммой

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина отметила в разговоре с ТАСС, что "это далеко не первый случай, когда суммы страховки не хватает". "В прошлом году для туристов в РФ была введена условно обязательная страховая сумма медполисов в 2 млн руб. (по курсу ЦБ это около $31 тыс. - Прим. ТАСС), но и этих денег, как показывает практика, в экстренных случаях не всегда достаточно", - сказала она. "Поэтому мы рекомендуем туристам не экономить на страховке и покупать страховой полис с максимально возможной суммой", - добавила Тюрина.

В страховой компании ВСК отметили, что стоимость страхования в Доминикане с покрытием $100 тыс. обошлась бы туристу в 182 руб. в день и смогла бы полностью покрыть расходы на своевременную эвакуацию в Москву.