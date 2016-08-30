Источник: возле мечети в Ингушетии обнаружена, предположительно, заминированная машина

НАЗРАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Машина, предположительно, начиненная взрывчаткой, обнаружена у мечети в селении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии. На месте работают саперы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня ночью к нам поступило сообщение о том, что возле мечети в селении Али-Юрт находится подозрительная автомашина без водителя", - сказал собеседник агентства.

Район, где находится мечеть, оцеплен. Из частных домов, которые находятся около мечети, эвакуировано население.