Источник: возле мечети в Ингушетии обнаружена, предположительно, заминированная машина

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НАЗРАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Машина, предположительно, начиненная взрывчаткой, обнаружена у мечети в селении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии. На месте работают саперы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Сегодня ночью к нам поступило сообщение о том, что возле мечети в селении Али-Юрт находится подозрительная автомашина без водителя", - сказал собеседник агентства.
Район, где находится мечеть, оцеплен. Из частных домов, которые находятся около мечети, эвакуировано население.