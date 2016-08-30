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В Грузии до 200 человек возросло количество отравившихся на свадьбе, среди них 28 детей

Происшествия
30 августа, 11:10 UTC+3 /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
Причиной отравления гостей могли стать напитки или пища
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ТБИЛИСИ, 30 августа. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Количество граждан, отравившихся на свадьбе в городе Марнеули, достигло примерно 200 человек. В обнародованном сообщении пресс-службы правительства Грузии сказано, что во время нахождения в Марнеули премьер-министра Георгия Квирикашвили "проинформировали о том, что общее количество отравившихся составляет около 200 человек".

По данным, полученным корреспондентом ТАСС из других источников, среди этих 200 отравившихся граждан - 28 детей. Они были доставлены в больницы, их часть выписана после проведения необходимых медицинских процедур, остальные продолжают лечение в клиниках. Как сообщили журналистам врачи Марнеульской районной больницы, "40 из 150 человек находились в тяжелом состоянии и после оказания первой помощи были доставлены в больницы городов Рустави и Тбилиси для продолжения лечения, остальные чувствуют себя нормально и проходят лечение в больницах Марнеули".

Райбольницу Марнеули  посетил премьер-министр Квирикашвили. "Больницы города работают предельно мобилизовано, министерство здравоохранения Грузии включено в процесс оказания всей необходимой медицинской помощи пострадавшим, - сказал глава правительства. - Врачи сообщили, что их жизни вне опасности". Премьер отметил, что "начато расследование обстоятельств и причин массовой интонсикации людей".

Губернатор края Квемо Картли (на территории этого края находится  Марнеули) Паата Хизанашвили заявил  журналистам, что, "по предварительным данным, доставленные в больницы граждане отравились во время застолья на свадьбе либо от пищи, либо от напитков".

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