Фигурантка дела о растрате 2,5 млрд руб. в Пробизнесбанке признала вину и отпущена из СИЗО

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы по ходатайству следователя смягчил меру пресечения бывшему начальнику управления Пробизнесбанка по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марине Крыловой, обвиняемой по делу о растрате и выводе за рубеж 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"По ходатайству следователя, который указал, что Крылова признала вину и способствует расследованию дела, суд изменил обвиняемой меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - сказала она.

Царева отметила, что в отношении остальных фигурантов дела срок ареста продлен до 17 ноября.

В зависимости от роли и степени участия бывшие вице-президент по развитию бизнеса ОАО АКБ "Пробизнесбанк" Вячеслав Казанцев, начальник департамента корпоративных финансов банка Николай Алексеев, начальник управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марина Крылова, начальник управления по работе с проблемной задолженностью Сергей Калачев, а также руководитель одной из фиктивных фирм Оксана Кравченко обвиняются по ч. 4 ст. 160 и ч. ч. 3, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Организация или пособничество в присвоении или растрате в особо крупном размере").

Как считает следствие, обвиняемые и другие пока неустановленные лица, используя свое служебное положение с целью хищения денежных средств банка, привлекли подчиненных им сотрудников, работников финансовой группы Life, а также руководителей ряда фиктивных коммерческих организаций для выдачи подконтрольным лжепредприятиям заведомо невозвратных, необеспеченных залоговым имуществом кредитов с дальнейшим их перечислением на счета фирм-однодневок. Похищенные денежные средства в рублях конвертировались в доллары, перечислялись на различные счета зарубежных организаций и физических лиц и использовались участниками преступления по своему усмотрению.