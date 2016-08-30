В Москве рядом с детским садом обнаружен снаряд времен войны

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен рядом с территорией детского сада при проведении земляных работ на северо-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, в целях безопасности из детского сада эвакуированы дети и персонал.

"Ржавый боеприпас обнаружен в траншее возле дома № 34 на проспекте Маршала Жукова. Место обнаружения оцеплено полицией, дежурят сотрудники МЧС, для вывоза снаряда вызваны саперы Московского военного гарнизона", - сказал собеседник агентства.