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В Москве рядом с детским садом обнаружен снаряд времен войны

Происшествия
30 августа, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В целях безопасности из здания эвакуированы дети и персонал
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен рядом с территорией детского сада при проведении земляных работ на северо-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, в целях безопасности из детского сада эвакуированы дети и персонал.

"Ржавый боеприпас обнаружен в траншее возле дома № 34 на проспекте Маршала Жукова. Место обнаружения оцеплено полицией, дежурят сотрудники МЧС, для вывоза снаряда вызваны саперы Московского военного гарнизона", - сказал собеседник агентства.

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