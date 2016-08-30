Источник: мощность взрывного устройства в машине в Ингушетии составляла 30-50 кг тротила

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НАЗРАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Мощность взрывного устройства, которое сегодня было обнаружено в машине возле мечети в селении Али-Юрт Ингушетии, оценивается в 30-50 кг в тротиловом эквиваленте, сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
"Взрывное устройство было замаскировано под газовый баллон. По предварительным данным, его мощность составляла от 30 до 50 кг в тротиловом эквиваленте", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщил ТАСС, что взрывное устройство извлечено, вывезено в безопасное место и уничтожено путем подрыва.
Ранее местные жители сообщили в правоохранительные органы о подозрительной машине, припаркованной у мечети. Район, где находится мечеть, был оцеплен, из ближайших частных домов эвакуировали население.