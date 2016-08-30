Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар

Происшествия
30 августа, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В ближайшее время водитель получит ответ, сообщил источник в правоохранительных органах, не уточнив его содержание
Материал из 1 страницы
© "Говорит Москва"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичного управления ГИБДД провели проверку по жалобе водителя, который получил штраф за езду по обочине из-за бликов от фар. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Смотрите также
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"

"Сотрудники ГИБДД провели проверку по жалобе автовладельца, в которой рассказывалось об ошибке системы фотовидеофиксации нарушений и неправильно выписанном штрафе. В ближайшее время гражданин получит ответ", - сказал собеседник агентства, не уточнив содержание ответа.

В августе столичный водитель подал жалобу в ГИБДД из-за штрафа, который он получил за выезд на обочину. Как оказалось, система фотовидеофиксации на 55-м км МКАД запечатлела блики от фар как автомобиль, едущий по обочине, после чего ему пришла квитанция об оплате штрафа.

Накануне на одном из автомобильных интернет-порталов появилась фотография, на которой видно, как водитель автомобиля, не нарушая правила, движется вместе с основным потоком и при этом тень от его машины пересекает сплошную линию. Однако водителю пришел штраф за нарушение ПДД, так как система посчитала, что автомобиль пересек полосу. После разбирательства полиция отменила это постановление о штрафе.

Смотрите также
Как сократить число ДТП: план правительства и инициативы Госдумы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве
4
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
5
Индийский борец получит серебряную медаль ОИ-2012, которой лишен погибший российский атлет
6
Работников гипермаркета "Окей" в Сургуте будут судить за отравление почти 200 человек
7
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
Темы дня
Реклама