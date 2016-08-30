Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичного управления ГИБДД провели проверку по жалобе водителя, который получил штраф за езду по обочине из-за бликов от фар. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники ГИБДД провели проверку по жалобе автовладельца, в которой рассказывалось об ошибке системы фотовидеофиксации нарушений и неправильно выписанном штрафе. В ближайшее время гражданин получит ответ", - сказал собеседник агентства, не уточнив содержание ответа.

В августе столичный водитель подал жалобу в ГИБДД из-за штрафа, который он получил за выезд на обочину. Как оказалось, система фотовидеофиксации на 55-м км МКАД запечатлела блики от фар как автомобиль, едущий по обочине, после чего ему пришла квитанция об оплате штрафа.

Накануне на одном из автомобильных интернет-порталов появилась фотография, на которой видно, как водитель автомобиля, не нарушая правила, движется вместе с основным потоком и при этом тень от его машины пересекает сплошную линию. Однако водителю пришел штраф за нарушение ПДД, так как система посчитала, что автомобиль пересек полосу. После разбирательства полиция отменила это постановление о штрафе.