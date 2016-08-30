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Экс-глава ФСИН Реймер не признает свою вину в мошенничестве при закупке браслетов

Происшествия
30 августа, 14:21 дата обновления: 30 августа, 14:57 UTC+3
Александр Реймер обвиняется в мошенничестве при закупке электронных браслетов
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Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер

Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Реймер, обвиняемый в мошенничестве при закупке электронных браслетов, не признает свою вину.

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Об этом он заявил  в Замоскворецком суде Москвы, где проходит рассмотрение по существу уголовного дела в отношении его и двух сообщников.

На скамье подсудимых, кроме Реймера, его бывший заместитель Николай Криволапов, а также экс-директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний" Виктор Определенов. В ходе заседания прокурор огласил обвинительное заключение, после чего обвиняемые выразили свое отношение к нему. Все трое свою вину отрицают.

По словам Криволапова, он даже не знал Определенова и уже осужденного фигуранта дела Николая Мартынова. "Я не признаю вину и никогда не признавал. Я не знал ни Мартынова, ни Определенова. Какое мне дело до того, что там похитил Мартынов", - сказал он.

Суд 7 сентября допросит представителей ФСИН по делу экс-главы ведомства Реймера.

Закупка браслетов

По данным следствия, обвиняемые в период с 2010 по 2012 год похитили более 2,7 млрд рублей, выделенных на закупку ФСИН систем электронного мониторинга подконтрольных лиц - так называемых электронных браслетов. В рамках уголовного дела ФСИН подала к обвиняемым гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 2,7 млрд рублей.

30 июня Замоскворецкий суд Москвы приговорил одного из фигурантов этого дела, предпринимателя Николая Мартынова (его фирмы поставляли браслеты - прим. ТАСС), к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей, признав виновным в мошенничестве.

Именно Мартынов передал Реймеру в его кабинете 140 млн рублей наличными "в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств". В связи с тем, что предприниматель признал свою вину, раскаялся и дал изобличающие показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а судебный процесс прошел в особом порядке.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года.

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