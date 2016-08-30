СМИ: автобус с арабскими туристами попал в ДТП в Азербайджане, есть жертвы

БАКУ, 30 августа. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Два человека погибли, 16 - ранены в результате ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились туристы из арабских стран.

Об этом сообщило бакинское информагентство "Тренд" со ссылкой на управление дорожной полиции.

"Микроавтобус марки Hyundai с туристами из арабских стран попал в ДТП в понедельник вечером по пути из Габалинского района в Баку", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, авария произошла на территории соседнего с Габалой Исмаиллинского района на северо-западе Азербайджана. Причиной стала потеря управления водителем микроавтобуса, в результате чего автомобиль перевернулся. По факту ведется расследование.