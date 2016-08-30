Продолжается проверка в отношении водителя, дрифтовавшего перед полицейским в Москве

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Столичная полиция продолжает проверку в отношении владельца автомобиля, дрифтовавшего перед сотрудником ДПС на Воробьевых горах в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.
"Проверка в настоящее время продолжается. По ее окончании будет принято решение", - отметили в ведомстве.
Ранее в одной из социальных сетей появилось видео, на котором видно, как водитель BMW в ночное время грубо нарушает правила дорожного движения, дрифтуя вокруг патрульной машины и сотрудника ДПС, после чего скрывается в неизвестном направлении. Инцидент произошел 25 августа в районе Воробьевых гор.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, владельцем автомобиля является бизнесмен из Подмосковья.