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Продолжается проверка в отношении водителя, дрифтовавшего перед полицейским в Москве

Происшествия
30 августа, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Инцидент произошел 25 августа в районе Воробьевых гор
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Столичная полиция продолжает проверку в отношении владельца автомобиля, дрифтовавшего перед сотрудником ДПС на Воробьевых горах в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

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Владельцем BMW, дрифтовавшего перед полицейским в Москве, является подмосковный бизнесмен

"Проверка в настоящее время продолжается. По ее окончании будет принято решение", - отметили в ведомстве.

Ранее в одной из социальных сетей появилось видео, на котором видно, как водитель BMW в ночное время грубо нарушает правила дорожного движения, дрифтуя вокруг патрульной машины и сотрудника ДПС, после чего скрывается в неизвестном направлении. Инцидент произошел 25 августа в районе Воробьевых гор.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, владельцем автомобиля является бизнесмен из Подмосковья.

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