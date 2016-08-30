Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве уволены трое полицейских после инцидента с тренером женского ФК "Торпедо"

Происшествия
30 августа, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Фаиг Нагдалиев сделал им замечание по поводу того, что они курили возле метро "Таганская", и впоследствии был избит
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Трое сотрудников УВД на Московском метрополитене уволены со службы после инцидента, который произошел возле станции метро "Таганская" между полицейскими и тренером женского футбольного клуба "Торпедо" Фаигом Нагдалиевым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

По данным СМИ, 25 августа тренер шел в сторону метро "Таганская", где увидел группу полицейских, которые стояли и курили. Он попросил их представиться, что они не сделали, а после сделал им замечание за то, что они курят. Все происходящее тренер заснял на свой телефон, после чего стал спускаться в метро, когда услышал в свой адрес угрозы. Нагдалиев вернулся к месту инцидента, но в ходе дальнейшего разбирательства, по его словам, был подвергнут избиению со стороны полицейских и доставлен в комнату полиции.

Видеозапись инцидента впоследствии была выложена в интернет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе полиции, по факту данного инцидента была проведена проверка, видеозапись, размещенная в интернете, внимательно изучена руководством столичной полиции. "По результатам проведенной проверки из органов внутренних дел уволены по отрицательным мотивам трое полицейских, ставших участниками этого инцидента. Двое их непосредственных командиров понижены в должности, а руководители подразделения привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметили в пресс-службе.

Материалы проверки будут переданы в следственные органы Москвы для принятия процессуального решения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
2
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
3
Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки
4
Глава ФСБР: документов о передаче медали Бесика Кудухова индийскому борцу нет
5
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
Темы дня
Реклама