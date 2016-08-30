В Москве уволены трое полицейских после инцидента с тренером женского ФК "Торпедо"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Трое сотрудников УВД на Московском метрополитене уволены со службы после инцидента, который произошел возле станции метро "Таганская" между полицейскими и тренером женского футбольного клуба "Торпедо" Фаигом Нагдалиевым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

По данным СМИ, 25 августа тренер шел в сторону метро "Таганская", где увидел группу полицейских, которые стояли и курили. Он попросил их представиться, что они не сделали, а после сделал им замечание за то, что они курят. Все происходящее тренер заснял на свой телефон, после чего стал спускаться в метро, когда услышал в свой адрес угрозы. Нагдалиев вернулся к месту инцидента, но в ходе дальнейшего разбирательства, по его словам, был подвергнут избиению со стороны полицейских и доставлен в комнату полиции.

Видеозапись инцидента впоследствии была выложена в интернет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе полиции, по факту данного инцидента была проведена проверка, видеозапись, размещенная в интернете, внимательно изучена руководством столичной полиции. "По результатам проведенной проверки из органов внутренних дел уволены по отрицательным мотивам трое полицейских, ставших участниками этого инцидента. Двое их непосредственных командиров понижены в должности, а руководители подразделения привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметили в пресс-службе.

Материалы проверки будут переданы в следственные органы Москвы для принятия процессуального решения.