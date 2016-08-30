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Неизвестный ранил ножом полицейского в Тулузе

Происшествия
30 августа, 16:22 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Нападение произошло в здании комиссариата полиции
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ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Человек, вооруженный ножом, ранил сегодня полицейского во французском городе Тулуза (юг страны). Об этом сообщило агентство AFP по данным, полученным из полиции.

Нападение произошло в здании комиссариата полиции. Сообщается, что нападавший задержан.

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