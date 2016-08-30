Неизвестный ранил ножом полицейского в Тулузе

ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Человек, вооруженный ножом, ранил сегодня полицейского во французском городе Тулуза (юг страны). Об этом сообщило агентство AFP по данным, полученным из полиции.

Нападение произошло в здании комиссариата полиции. Сообщается, что нападавший задержан.